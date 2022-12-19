Вратарь системы «Бостона» Брассар забил гол в ECHL броском от своих ворот
Вратарь системы «Бостона» забил гол броском от своих ворот.
Франсуа Брассар, выступающий за клуб ECHL «Мэн Мэринерс», отличился в игре против «Адирондак Тандер» (5:2).
В конце матча голкипер нанес удар, перебросив всех находившихся рядом игроков. Последний защитник соперника не успел отбить удар. Шайба влетела в пустые ворота «Тандер» за 19,5 секунды до завершения матча.
Брассар стал первым в истории «Мэринерс» вратарем, забившим гол.
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