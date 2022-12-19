Вратарь системы «Бостона» Брассар забил гол в ECHL броском от своих ворот

Вратарь системы « » забил гол броском от своих ворот.

Франсуа Брассар, выступающий за клуб «Мэн Мэринерс», отличился в игре против «Адирондак Тандер» (5:2).

В конце матча голкипер нанес удар, перебросив всех находившихся рядом игроков. Последний защитник соперника не успел отбить удар. Шайба влетела в пустые ворота «Тандер» за 19,5 секунды до завершения матча.

Брассар стал первым в истории «Мэринерс» вратарем, забившим гол.