Вратарь системы «Бостона» Брассар забил гол в ECHL броском от своих ворот

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Вратарь системы «Бостона» забил гол броском от своих ворот.

Франсуа Брассар, выступающий за клуб ECHL «Мэн Мэринерс», отличился в игре против «Адирондак Тандер» (5:2).

В конце матча голкипер нанес удар, перебросив всех находившихся рядом игроков. Последний защитник соперника не успел отбить удар. Шайба влетела в пустые ворота «Тандер» за 19,5 секунды до завершения матча. 

Брассар стал первым в истории «Мэринерс» вратарем, забившим гол. 

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