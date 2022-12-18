Вратарь «Бостона» Сваймен мог забить гол в матче с «Коламбусом». Он чуть-чуть не попал по пустым воротам

Теги Бостон Коламбус НХЛ Пекка Ринне Игорь Шестеркин Джереми Сваймен Хоккей

Вратарь «Бостона» Джереми Сваймен мог забить гол в матче с «Коламбусом».

В концовке матча регулярного чемпионата НХЛ между «Брюинс» и «Блю Джекетс» (4:2) гости сняли вратаря Даниила Тарасова. 

Сваймен нанес бросок по пустым воротам, но немного промахнулся. 

Последний на сегодня вратарский гол в НХЛ забил Пекка Ринне из «Нэшвилла» в январе 2020 года. В прошлом сезоне к голу был близок Игорь Шестеркин из «Рейнджерс». 

Гол вратаря броском через всю площадку – топ-момент из АХЛ. Это кипер из системы «Миннесоты»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные