Вратарь «Бостона» Сваймен мог забить гол в матче с «Коламбусом». Он чуть-чуть не попал по пустым воротам

Вратарь « » Джереми Сваймен мог забить гол в матче с « ».

В концовке матча регулярного чемпионата НХЛ между «Брюинс» и «Блю Джекетс» (4:2) гости сняли вратаря Даниила Тарасова.

Сваймен нанес бросок по пустым воротам, но немного промахнулся.

Последний на сегодня вратарский гол в забил из «Нэшвилла» в январе 2020 года. В прошлом сезоне к голу был близок из «Рейнджерс».

Гол вратаря броском через всю площадку – топ-момент из АХЛ. Это кипер из системы «Миннесоты»