Вратарь «Бостона» Сваймен мог забить гол в матче с «Коламбусом». Он чуть-чуть не попал по пустым воротам
Вратарь «Бостона» Джереми Сваймен мог забить гол в матче с «Коламбусом».
В концовке матча регулярного чемпионата НХЛ между «Брюинс» и «Блю Джекетс» (4:2) гости сняли вратаря Даниила Тарасова.
Сваймен нанес бросок по пустым воротам, но немного промахнулся.
Последний на сегодня вратарский гол в НХЛ забил Пекка Ринне из «Нэшвилла» в январе 2020 года. В прошлом сезоне к голу был близок Игорь Шестеркин из «Рейнджерс».
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