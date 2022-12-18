Василевский – 1-й вратарь в современной НХЛ, одержавший 10 побед подряд в матчах против «Монреаля»

Теги Монреаль Тампа-Бэй НХЛ Андрей Василевский Уолтер Брода Хоккей

Андрей Василевский одержал 10 подряд побед над «Монреалем», это рекорд в современной НХЛ.

Вратарь «Тампы» отразил 22 броска «Канадиенс» в сегодняшнем матче регулярного чемпионата (5:1). 

Его серия побед над канадским клубом в регулярках достигла 10 матчей. 

Он стал 3-м вратарем в истории лиги, кому такое удавалось.

Ранее 10+ подряд побед над «Монреалем» одерживали Алек Коннелл (оригинальная «Оттава», с 1925 по 1927 годы, 12 матчей) и Тюрк Брода («Торонто», с 1939 по 1941 годы, 12 матчей). 

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