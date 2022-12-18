Василевский – 1-й вратарь в современной НХЛ, одержавший 10 побед подряд в матчах против «Монреаля»

одержал 10 подряд побед над «Монреалем», это рекорд в современной .

Вратарь « » отразил 22 броска «Канадиенс» в сегодняшнем матче регулярного чемпионата (5:1).

Его серия побед над канадским клубом в регулярках достигла 10 матчей.

Он стал 3-м вратарем в истории лиги, кому такое удавалось.

Ранее 10+ подряд побед над « » одерживали Алек Коннелл (оригинальная «Оттава», с 1925 по 1927 годы, 12 матчей) и Тюрк Брода («Торонто», с 1939 по 1941 годы, 12 матчей).