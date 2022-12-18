Василевский – 1-й вратарь в современной НХЛ, одержавший 10 побед подряд в матчах против «Монреаля»
Андрей Василевский одержал 10 подряд побед над «Монреалем», это рекорд в современной НХЛ.
Вратарь «Тампы» отразил 22 броска «Канадиенс» в сегодняшнем матче регулярного чемпионата (5:1).
Его серия побед над канадским клубом в регулярках достигла 10 матчей.
Он стал 3-м вратарем в истории лиги, кому такое удавалось.
Ранее 10+ подряд побед над «Монреалем» одерживали Алек Коннелл (оригинальная «Оттава», с 1925 по 1927 годы, 12 матчей) и Тюрк Брода («Торонто», с 1939 по 1941 годы, 12 матчей).
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