«Нью-Джерси» проиграл 5 матчей подряд, из них 4 – дома.

Сегодня «Девилс» уступили «Флориде» (2:4) в игре регулярного чемпионата .

Поражение стало для команды под руководством Линди Раффа пятым подряд. При этом 4 матча из 5 « » проиграл дома – все в основное время.

«Нью-Джерси» по-прежнему лидирует в Столичном дивизионе с 44 очками в 31 матче. При этом идущая на втором месте «Каролина» сравнялась с «Девилс» по потерянным очкам.