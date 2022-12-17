Вратарь «Коламбуса» Тарасов проиграл 6-й матч в сезоне, отразив 35 из 39 бросков в игре с «Бостоном»

Теги Бостон Коламбус НХЛ Даниил Тарасов 1999 Хоккей

Даниил Тарасов отразил 35 из 39 бросков в матче против «Бостона».

«Коламбус» уступил «Брюинс» (2:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

23-летний российский вратарь пропустил по одной шайбе в первом и втором периодах, а также еще две – в третьем отрезке игры.

Это поражение стало шестым для Тарасова в текущем сезоне при двух победах в активе. С подробной статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.

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