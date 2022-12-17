Вратарь «Коламбуса» Тарасов проиграл 6-й матч в сезоне, отразив 35 из 39 бросков в игре с «Бостоном»

отразил 35 из 39 бросков в матче против « ».

« » уступил «Брюинс» (2:4) в игре регулярного чемпионата .

23-летний российский вратарь пропустил по одной шайбе в первом и втором периодах, а также еще две – в третьем отрезке игры.

Это поражение стало шестым для Тарасова в текущем сезоне при двух победах в активе. С подробной статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.