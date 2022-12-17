Вратарь «Коламбуса» Тарасов проиграл 6-й матч в сезоне, отразив 35 из 39 бросков в игре с «Бостоном»
Даниил Тарасов отразил 35 из 39 бросков в матче против «Бостона».
«Коламбус» уступил «Брюинс» (2:4) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
23-летний российский вратарь пропустил по одной шайбе в первом и втором периодах, а также еще две – в третьем отрезке игры.
Это поражение стало шестым для Тарасова в текущем сезоне при двух победах в активе. С подробной статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.
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