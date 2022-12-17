Каменский о матче России с Казахстаном: «Был немного ошарашен началом. Соперник заиграл активно, ребятам понадобилось время, чтобы адаптироваться»

заявил, что был немного ошарашен началом матча России с Казахстаном.

Российская команда одержала победу на Кубке Первого канала со счетом 6:2.

«Я думаю, что игра всем понравилась. У сборной России не было игровой практики, поэтому начала она матч не лучшим образом, но быстро пришла в себя, вспомнила, что с любыми командами нужно играть в полную силу. Ребята показали тот хоккей, на который рассчитывали. Был настрой у ребят.

Единственное, был немного ошарашен началом игры. Соперник заиграл активно, и ребятам понадобилось немного времени, чтобы адаптироваться. Но они большие мастера, сделали это быстро и взяли игру в свои руки.

Второй период вообще отлично провели, показали, как нужно играть, выполнять задания тренерского штаба. Ну а в третьем периоде ребята уже просто доигрывали, показывали свой хоккей, получали удовольствие, – сказал вице-президент по развитию КХЛ.