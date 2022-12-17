Оши о 801-м голе Овечкина: «Будем первыми, кто его поздравит. Но «Вашингтон» сейчас все еще в небольшой яме, мы стремимся побеждать»

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Ти Джей Оши заявил, что «Вашингтон» прежде всего концентрируется на победах. 

«Кэпиталс» уступили «Далласу» (1:2) в очередном матче чемпионата НХЛ. Поражение стало первым после серии из 5 побед подряд. 

Капитан «столичных» Александр Овечкин не забил и упустил возможность сравняться с Горди Хоу – вторым снайпером в истории НХЛ (801 гол).

«Мы стремимся побеждать. Ови собирается это сделать, и мы будем первыми, кто его поздравит и будет гордиться им. Но сейчас мы все еще в небольшой яме. 

Итак, мы позаботимся о его делах, а как команда мы должны сосредоточиться на том, чтобы одержать больше побед», – сказал форвард «Вашингтона». 

Команда под руководством Питера Лавиолетта идет на 6-м месте в Столичном дивизионе с 34 очками в 32 матчах. 

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