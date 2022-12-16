Эттинджер о том, что не пропустил от Овечкина: «После его голов вся команда будет выбегать со скамейки. Не хочу, чтобы это произошло против «Далласа»

Вратарь Джейк Эттинджер высказался о том, что Александр Овечкин не забил в игре с «Далласом».

Капитан «Вашингтона» идет на 3-м месте по голам в истории НХЛ (800), уступая лишь Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Даллас» обыграл «Кэпиталс» со счетом 2:1. Эттинджер отразил 45 из 46 бросков.

«[Тренер «Старс» Питер Дебур] сказал ранее, что после следующих двух голов, которые [Овечкин] забьет, вся команда будет выбегать со скамейки запасных. Очевидно, что я не хочу, чтобы это произошло против нас. Он может сделать это в другой вечер.

Всегда здорово играть против одного из лучших. Это был интересный вызов», – сказал вратарь «Далласа».

Овечкин всех обманул с 801-м голом: не стал бросать из офиса, а отдал передачу на пустой угол