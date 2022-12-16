Кожевников об НХЛ и русофобии: «Подлецы – это финны, шведы, чехи, вся эта Европа! А канадцы – молодцы, они понимают, что это деньги, бизнес»

Александр Кожевников высказался касательно возможного участия России в Кубке мира.

Ранее НХЛ сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года. Изначально ожидалось, что он состоится в 2024 году.

– Решение НХЛ о переносе Кубка мира на 2025 год говорит о том, что они без русских не хотят играть?

– Да, и мы говорили, что без русских – это не Кубок мира. И народ не пойдет. Молодежный чемпионат мира в Канаде это показал. Никого не было. Даже на матчах с канадской сборной, без русских – это им неинтересно!

– Сейчас пошли разговоры о возвращении России на Олимпиады, но без флага, гимна. Надо ли на такие условия соглашаться?

– Самое главное, чтобы вообще ребята участвовали. Мы-то знаем, что они наши. С гимном или без. Понятно, что это все патриотизм. Но разве без флага и гимна мы не патриоты?

– Тем более, что все это мы проходили на последних Олимпиадах – и в Пхенчхане, и в Токио, и в Пекине.

– Ничего сверхъестественного тут нет. Но если полмира подлецов, и все они русофобы, что мы можем сделать? Ничего. Поэтому у ребят должна быть перспектива за сборные выступать. Это самое главное. Остальное вторично: приедет домой, встретим с флагом, гимн сыграем.

– Тем более, что несмотря на всю их русофобию, из НХЛ наших игроков не хотят отпускать.

– А разве канадцы русофобы? Не видел я такого в НХЛ. Прекрасное отношение: болельщиков и всех. Подлецы – это финны, шведы, чехи, вся эта Европа! А канадцы – молодцы, они понимают, что это деньги, бизнес. Посмотрите, сколько наших они каждый год забирают, – сказал двукратный олимпийский чемпион.