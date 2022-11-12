Флери сделал 72-й шатаут в карьере, отразив все 28 бросков «Сиэтла». Он вышел на чистое 12-е место в истории НХЛ по их числу

сделал 72-й шатаут в карьере, отразив 28 бросков .

Вратарь «Миннесоты» одержал 6-ю победу в 11 матчах сезона (90,5% отраженных бросков, коэффициент надежности 3,17). Его признали первой звездой встречи.

По количеству матчей на ноль в истории лиги он вышел на чистое 12-е место, опередив Лорна Шабо и Гарри Ламли (по 71).

Выше идут (125), Терри Савчак (103), Джордж Хэйнсуорт (94), Глен Холл (84), Жак Плант (82), Алек Коннелл, Тайни Томпсон и (по 81), (77), Тони Эспозито и Эд Белфор (по 76).