В Москве обокрали квартиру форварда системы «Айлендерс» Сошникова. Похищен конверт с 1700 долларов и 2000 евро (Mash)

Квартиру хоккеиста системы обокрали в Москве.

Как пишет «Спорт день за днем» со ссылкой на телеграм-канал Mash, похитители забрали конверт с деньгами на сумму 1700 долларов и 2000 евро.

Утверждается, что злоумышленникам удалось попасть в квартиру с помощью ключей, которые находились в распоряжении сотрудников службы охраны дома.

За квартирой хоккеиста, сейчас находящегося в Америке, следит некая Екатерина. Ключи охранникам она оставила для передачи риэлторам.

В текущем сезоне 29-летний Сошников провел 3 матча в «Айлендерс». В АХЛ на его счету 3 матча за .