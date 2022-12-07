В Москве обокрали квартиру форварда системы «Айлендерс» Сошникова. Похищен конверт с 1700 долларов и 2000 евро (Mash)
Квартиру хоккеиста системы «Айлендерс» Никиты Сошникова обокрали в Москве.
Как пишет «Спорт день за днем» со ссылкой на телеграм-канал Mash, похитители забрали конверт с деньгами на сумму 1700 долларов и 2000 евро.
Утверждается, что злоумышленникам удалось попасть в квартиру с помощью ключей, которые находились в распоряжении сотрудников службы охраны дома.
За квартирой хоккеиста, сейчас находящегося в Америке, следит некая Екатерина. Ключи охранникам она оставила для передачи риэлторам.
В текущем сезоне 29-летний Сошников провел 3 матча в НХЛ «Айлендерс». В АХЛ на его счету 3 матча за «Бриджпорт».
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