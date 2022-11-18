Ламорелло был уверен, что Сошникова не заберут с драфта отказов «Айлендерс». Он направлен в АХЛ за игровой практикой

отправлен в АХЛ для получения игровой практики.

Форвард прошел драфт отказов и был отправлен в клуб АХЛ «Бриджпорт». В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел 3 игры, не набрав очков (полезность «минус 2»).

Журналист Эндрю Гросс сообщил, что генменеджер «островитян» был уверен в том, что Сошникова никто не заберет с драфта отказов.

Нападающий направлен в для получения игровой практики. Из фарм-клуба никто не вызван, команда продолжит выступать с 22 игроками в составе.