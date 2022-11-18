Ламорелло был уверен, что Сошникова не заберут с драфта отказов «Айлендерс». Он направлен в АХЛ за игровой практикой
Никита Сошников отправлен в АХЛ для получения игровой практики.
Форвард «Айлендерс» прошел драфт отказов и был отправлен в клуб АХЛ «Бриджпорт». В нынешнем сезоне НХЛ 29-летний нападающий провел 3 игры, не набрав очков (полезность «минус 2»).
Журналист Эндрю Гросс сообщил, что генменеджер «островитян» Лу Ламорелло был уверен в том, что Сошникова никто не заберет с драфта отказов.
Нападающий направлен в АХЛ для получения игровой практики. Из фарм-клуба никто не вызван, команда продолжит выступать с 22 игроками в составе.
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