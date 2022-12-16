«Анахайм» одержал 2-ю победу в основное время в 31-м матче сезона и ушел с последнего места в НХЛ

« » одержал 2-ю победу в основное время в 31-м матче сезона.

«Дакс» обыграли « » на выезде со счетом 5:2. В предыдущих 30 матчах клуб одержал 7 побед, причем только одну в основное время.

За счет этого успеха калифорнийцы покинули последнюю строчку в турнирной таблице . У команды под руководством Далласа Экинса стало 19 очков, у « » – 18.

При этом «Блэкхокс» набрали столько за 27 матчей, поэтому опережают «Анахайм» по потерянным очкам.