«Анахайм» одержал 2-ю победу в основное время в 31-м матче сезона и ушел с последнего места в НХЛ
«Анахайм» одержал 2-ю победу в основное время в 31-м матче сезона.
«Дакс» обыграли «Монреаль» на выезде со счетом 5:2. В предыдущих 30 матчах клуб одержал 7 побед, причем только одну в основное время.
За счет этого успеха калифорнийцы покинули последнюю строчку в турнирной таблице НХЛ. У команды под руководством Далласа Экинса стало 19 очков, у «Чикаго» – 18.
При этом «Блэкхокс» набрали столько за 27 матчей, поэтому опережают «Анахайм» по потерянным очкам.
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