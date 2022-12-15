Гендиректор «Трактора»: «Произвели обмен со «Спартаком» с целью усиления линии обороны. Благодарю Бэйлена за вклад в достижения клуба»
Генеральный директор «Трактора» прокомментировал обмен со «Спартаком».
Клуб из Челябинска выменял защитника Александра Брынцева на спортивные права на Ника Бэйлена.
«Сегодня мы произвели обмен со «Спартаком» с целью усиления нашей линии обороны в текущем сезоне.
Хочу поблагодарить Ника за годы проведенные в «Тракторе», за вклад в достижения клуба, а также поприветствовать Александра в нашей команде», – сказал Иван Савин.
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