Гендиректор «Трактора»: «Произвели обмен со «Спартаком» с целью усиления линии обороны. Благодарю Бэйлена за вклад в достижения клуба»

Теги Трактор Спартак Иван Савин КХЛ Александр Брынцев Ник Бэйлен Хоккей

Генеральный директор «Трактора» прокомментировал обмен со «Спартаком».

Клуб из Челябинска выменял защитника Александра Брынцева на спортивные права на Ника Бэйлена.

«Сегодня мы произвели обмен со «Спартаком» с целью усиления нашей линии обороны в текущем сезоне.

Хочу поблагодарить Ника за годы проведенные в «Тракторе», за вклад в достижения клуба, а также поприветствовать Александра в нашей команде», – сказал Иван Савин.

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