Гендиректор «Трактора»: «Произвели обмен со «Спартаком» с целью усиления линии обороны. Благодарю Бэйлена за вклад в достижения клуба»

Генеральный директор прокомментировал обмен со «Спартаком».

Клуб из Челябинска выменял защитника на спортивные права на .

«Сегодня мы произвели обмен со с целью усиления нашей линии обороны в текущем сезоне.

Хочу поблагодарить Ника за годы проведенные в «Тракторе», за вклад в достижения клуба, а также поприветствовать Александра в нашей команде», – сказал .