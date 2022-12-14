Форвард «Питтсбурга» Цукер пропустит несколько недель из-за травмы. Он набрал 20 очков в 27 играх сезона

не сможет сыграть за в предстоящих матчах.

30-летний нападающий пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела.

Американец набрал 20 (6+14) очков при полезности «плюс 6» в 27 матчах регулярного чемпионата .

Кроме того, что «Пингвинс» поместили защитника в долгосрочный список травмированных из-за повреждения верхней части тела.

Хоккеист записал на свой счет 12 (3+9) баллов при полезности «плюс 4» в 28 играх чемпионата.