Форвард «Питтсбурга» Цукер пропустит несколько недель из-за травмы. Он набрал 20 очков в 27 играх сезона
Джейсон Цукер не сможет сыграть за «Питтсбург» в предстоящих матчах.
30-летний нападающий пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела.
Американец набрал 20 (6+14) очков при полезности «плюс 6» в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Кроме того, что «Пингвинс» поместили защитника Джеффа Петри в долгосрочный список травмированных из-за повреждения верхней части тела.
Хоккеист записал на свой счет 12 (3+9) баллов при полезности «плюс 4» в 28 играх чемпионата.
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