«Авангард» выложил фото бегущего Овечкина на тренировке омского клуба в 2005 году: «Главное – правильно заложить базу 😁 Не останавливайся, Ови!»

«Авангард» отметил позитивное влияние тренировок с клубом на результаты Овечкина.

В 2005 году подписал контракт с омским клубом, но в итоге не провел за него ни одного матча. Форвард отправился в , где стал выступать за .

Сегодня 37-летний капитан «столичных» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (7:3). Третий гол в ворота Петра Мразека стал для него 20-м в сезоне и 800-м в карьере в лиге.

«Главное – правильно заложить базу 😁 Не останавливайся, Ови!» – говорится в телеграм-канале .

Фото: телеграм-канал «Авангарда».

🔥800 голов Овечкина в НХЛ: хет-триком просто вынес «Чикаго», начав уже на 24-й секунде

«Я приехал за мечтой, а не за деньгами». Первый сезон Овечкина в НХЛ

История любви Овечкина и «восьмерки»: взял номер из-за мамы и связывал с ним главные даты в жизни