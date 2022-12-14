«Авангард» выложил фото бегущего Овечкина на тренировке омского клуба в 2005 году: «Главное – правильно заложить базу 😁 Не останавливайся, Ови!»

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«Авангард» отметил позитивное влияние тренировок с клубом на результаты Овечкина.

В 2005 году Александр Овечкин подписал контракт с омским клубом, но в итоге не провел за него ни одного матча. Форвард отправился в НХЛ, где стал выступать за «Вашингтон»

Сегодня 37-летний капитан «столичных» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (7:3). Третий гол в ворота Петра Мразека стал для него 20-м в сезоне и 800-м в карьере в лиге.

«Главное – правильно заложить базу 😁 Не останавливайся, Ови!» – говорится в телеграм-канале «Авангарда»

Фото: телеграм-канал «Авангарда».

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