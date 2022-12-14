«Ак Барс» хочет, чтобы Никитин возглавил команду со следующего сезона. Переговоров с тренером не было (Артур Хайруллин)

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«Ак Барс» хочет, чтобы Игорь Никитин возглавил команду со следующего сезона

«По моей информации, в «Ак Барсе» рассматривают кандидатуру Игоря Никитина как приоритетную в качестве нового главного тренера, начиная со следующего сезона.

При этом переговоров с тренером никаких не было. Контракт Никитина с «Локомотивом» рассчитан до конца этого сезона», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в своем телеграм-канале. 

В начале декабря Олег Знарок оставил пост главного тренера казанцев. Исполняющим обязанности был назначен Юрий Бабенко

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ «Ак Барс» занимает 7-е место в Восточной конференции с 43 очками в 39 матчах. 

Никитин возглавил «Локомотив» в 2021 году. До этого он на протяжении 4 сезонов руководил ЦСКА и выиграл с клубом Кубок Гагарина в 2019 году. 

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