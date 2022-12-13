Флери отразил 20 из 21 бросков «Эдмонтона» и стал 4-м вратарем в истории НХЛ с 18 сезонами с 10+ победами

отразил 20 бросков из 21 и выиграл 10-й матч в сезоне.

Вратарь «Миннесоты» принял участие в матче регулярного чемпионата с «Ойлерс» (2:1).

Победа стала для него 10-й в сезоне. Флери – всего 4-й вратарь в истории лиги, добиравшийся до такой отметки 18 или более раз.

Ранее это удавалось (20 раз), (18) и Терри Савчаку (18).

Всего у Флери стало 530 побед в 958 матчах. Он идет на 3-м месте в истории лиги, уступая лишь Бродеру (691) и Руа (551).

Также сегодня он вышел на 3-е место по числу матчей в рамках регулярных чемпионатов и плей-офф (1125), опередив Эда Белфора (1124). Впереди все те же Бродер (1471) и Руа (1276).