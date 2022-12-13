«Нью-Джерси» прервал серию из 11 гостевых побед подряд, уступив «Рейнджерс». Рекорд НХЛ устоял (12)
«Нью-Джерси» прервал серию из 11 гостевых побед подряд, уступив «Рейнджерс».
«Девилс» выигрывали у нью-йоркцев со счетом 3:1, но во втором периоде пропустили дважды за 7 секунд, а затем проиграли в овертайме (3:4 ОТ).
Таким образом, клуб прервал свою серию из 11 гостевых побед подряд. «Нью-Джерси» установил рекорд клуба, а вот рекорд НХЛ устоял.
Его делят «Детройт» (2005/06) и «Миннесота» (2014/15) – по 12 гостевых побед.
С 44 очками в 28 матчах «дьяволы» занимают 2-е место в Восточной конференции и лиге, уступая лишь «Бостону».
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