У Аскарова 10 побед в 13 играх за фарм «Нэшвилла» в сезоне АХЛ. Он делит 1-е место в лиге по их числу

одержал 10 побед в 13 матчах сезона и делит 1-е место в лиге.

Вратарь сыграл в матче регулярного чемпионата с «Манитобой» (4:3 Б).

20-летний россиянин отразил 35 бросков из 38 и ни разу не пропустил в серии буллитов (после 2 попыток соперника).

В 12 матчах сезона за фарм-клуб у Аскарова стало 10 побед при 3 поражениях (из них два были в двух первых играх). Он отражает 90,9% бросков при коэффициенте надежности 2,68.

По числу побед Ярослав делит первое место в лиге с вратарем «Калгари Рэнглерс» Дастином Вульфом. За ними идут Зак Фукале («Херши») и Кори Шнайдер («Бриджпорт») с 8 победами у каждого.