Состояние форварда «Оттавы» Норриса оценят в конце января. Он не играет с 22 октября из-за травмы плеча

Повторное обследование планируется в конце января.

Об этом сообщил главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит.

Нападающий не играет с 22 октября из-за повреждения плеча. Тогда сообщалось, что форвард может пропустить весь сезон.

«Мы думаем о конце января. Если что-то произойдет раньше, будет здорово, но я ожидаю, что это будет в конце января. Когда все только произошло, мне сказали, что он может пропустить сезон, так что восстановление идет хорошо», – сказал .

Норрис провел 5 игр в нынешнем сезоне и набрал 2 (1+1) балла.