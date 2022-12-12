Владислав Джиошвили перешел в «Спартак» из системы «Авангарда». Он набрал 15 очков в 30 матчах ВХЛ

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«Авангард» обменял Владислава Джиошвили в «Спартак».

Ранее также стало известно, что в омский клуб на правах аренды перешел 24-летний голкипер Андрей Сковронский.

24-летний Джиошвили пополнил систему «ястребов» в прошедшем межсезонье.

В этом сезоне брат нападающего московского «Динамо» Максима Джиошвили выступал за «Омские Крылья».

Джиошвили набрал 15 (7+8) очков при полезности «минус 7» в 30 матчах регулярного чемпионата ВХЛ при среднем игровом времени 14:38.

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