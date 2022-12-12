Анет Сай о Фонбет Матче Звезд КХЛ: «Теперь я понимаю все в хоккее. Обязательно приду болеть за ЦСКА!»
Анет Сай заявила, что влюблена в хоккей.
Поп-исполнительница была помощницей главного тренера дивизиона Тарасова Сергея Федорова на Фонбет Матче Звезд КХЛ.
«У меня дедушка любил хоккей. Я в детстве посматривала игры, но ничего не понимала.
С сегодняшнего дня я официально заявляю, что влюблена в хоккей. В том числе благодаря Сергею Федорову, с которым посчастливилось стоять рядом на Матче Звезд. Теперь я понимаю все в хоккее и обязательно приду болеть за ЦСКА!» – сказала поп-исполнительница.
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