Анет Сай о Фонбет Матче Звезд КХЛ: «Теперь я понимаю все в хоккее. Обязательно приду болеть за ЦСКА!»

Анет Сай заявила, что влюблена в хоккей.

Поп-исполнительница была помощницей главного тренера дивизиона Тарасова Сергея Федорова на Фонбет Матче Звезд КХЛ.

«У меня дедушка любил хоккей. Я в детстве посматривала игры, но ничего не понимала.

С сегодняшнего дня я официально заявляю, что влюблена в хоккей. В том числе благодаря Сергею Федорову, с которым посчастливилось стоять рядом на Матче Звезд. Теперь я понимаю все в хоккее и обязательно приду болеть за !» – сказала поп-исполнительница.

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