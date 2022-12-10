Форвард «Нью-Джерси» Хьюз провел самую длительную смену в НХЛ с сезона-2007/08 – 6 минут и 2 секунды

Нападающий шесть минут подряд находился на льду без смен.

«Дэвилс» проиграли со счетом 4:6 в матче регулярного чемпионата.

21-летний форвард не уходил со льда в течение 6 минут и 2 секунд. Эта смена американца состоялась в третьем периоде при счете 4:6: Хьюз играл с отметки 13:58 и до самой финальной сирены.

Отметим, что это самая длительная смена, которая была зафиксирована с сезона-2007/08.

В общей сложности нападающий сыграл 12:19 в третьем периоде из 20 минут.

Общее игровое время за весь матч – 26:13. Хьюз провел больше всех на льду в составе «Дэвилс» в этом матче, в котором он набрал 2 (1+1) очка.