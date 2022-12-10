Форвард «Нью-Джерси» Хьюз провел самую длительную смену в НХЛ с сезона-2007/08 – 6 минут и 2 секунды
Нападающий «Нью-Джерси» шесть минут подряд находился на льду без смен.
«Дэвилс» проиграли «Айлендерс» со счетом 4:6 в матче регулярного чемпионата.
21-летний форвард Джек Хьюз не уходил со льда в течение 6 минут и 2 секунд. Эта смена американца состоялась в третьем периоде при счете 4:6: Хьюз играл с отметки 13:58 и до самой финальной сирены.
Отметим, что это самая длительная смена, которая была зафиксирована с сезона-2007/08.
В общей сложности нападающий сыграл 12:19 в третьем периоде из 20 минут.
Общее игровое время за весь матч – 26:13. Хьюз провел больше всех на льду в составе «Дэвилс» в этом матче, в котором он набрал 2 (1+1) очка.
Комментарии