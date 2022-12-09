«Трактор» обменял защитника Кулика в «Амур» на форварда Перескокова

обменял защитника Евгения Кулика в на форварда .

29-летний Кулик в этом сезоне провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 23 игры и не набрал очков при полезности «минус 7», 8 минутах штрафа и среднем игровом времени 13:31.

29-летний Перескоков провел 8 матчей и набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 4».

«Благодарим Евгения Кулика за время, проведенное в «Тракторе». Он был важной частью команды, завоевавшей бронзовые медали чемпионата КХЛ, но в нынешнем сезоне не получал нужного количества игрового времени, поэтому было принято решение о его обмене в «Амур».

Желаем Евгению успехов в Хабаровске», – сообщил гендиректор челябинцев Иван Савин.