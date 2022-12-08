Епанчинцев об 1:3 от «Адмирала»: «Играли от первой до последней секундочки. По настрою команда горела, хотела победить»

высказался после матча против (1:3).

«Хотел поблагодарить команду, в раздевалке сказал ребятам спасибо за игру. Наверное, где-то сегодня свежести не хватило, причем больше в атаке. Но тем не менее играли от первой до последней секундочки.

В таких играх мы не имеем права пропускать в большинстве, где-то нас подломил этот гол. По настрою команда горела, хотела победить. Но это хоккей, спорт, кто-то один выигрывает. К сожалению, это оказались не мы», – сказал главный тренер .