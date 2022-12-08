Капризов о своих рекордах: «Не обращаю на это внимания. Это заслуга моих товарищей по команде»

высказался о том, что установил два новых рекорда «Миннесоты».

Форвард забил гол в матче с (3:5), обновив рекорды «Уайлд» по числу игр подряд с очками (13) и голами (7).

«Честно говоря, я об этом особо не думаю. Не обращаю на это внимания.

Это заслуга моих товарищей по команде, с которыми я играю. Если бы не они, все это было бы невозможно, так что спасибо им.

В конце концов, мы хотим победить как команда. Это командная игра, и победа важнее личного рекорда», – сказал нападающий «Миннесоты».

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