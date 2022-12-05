Валерий Каменский: «Капризов – лидер «Миннесоты». Играет сильно и индивидуально, и на команду. Он развивается в правильном направлении»
Валерий Каменский оценил игру форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.
В игре против «Далласа» (6:5 Б) Капризов забросил 16-ю шайбу в сезоне. Он повторил рекорд «Миннесоты», набрав очки в 12 матчах подряд.
«Верю в то, что Кирилл побьет клубный рекорд и улучшит его. Будем за него болеть, переживать и поздравлять.
Он лидер команды, ведет ее за собой. Играет сильно и индивидуально, и на команду. Молодец! Он развивается в правильном направлении», – сказал обладатель Кубка Стэнли.
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