Валерий Каменский: «Капризов – лидер «Миннесоты». Играет сильно и индивидуально, и на команду. Он развивается в правильном направлении»

оценил игру форварда «Миннесоты» .

В игре против «Далласа» (6:5 Б) Капризов забросил 16-ю шайбу в сезоне. Он повторил рекорд «Миннесоты», набрав очки в 12 матчах подряд.

«Верю в то, что Кирилл побьет клубный рекорд и улучшит его. Будем за него болеть, переживать и поздравлять.

Он лидер команды, ведет ее за собой. Играет сильно и индивидуально, и на команду. Молодец! Он развивается в правильном направлении», – сказал обладатель Кубка Стэнли.