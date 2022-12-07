Гендиректор «Трактора»: «Не соглашусь, что Гатиятулин играет хорошо только от обороны. Колхоз не устраиваем, но защитники должны активнее подключаться»
Иван Савин ответил на вопрос о стиле хоккея главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина.
– Гатиятулин старается привить «Трактору» атакующую модель, причем в вашем клубе разработана целая концепция, чтобы этого достичь. Но соответствует ли он сам этой модели? Потому что ранее Гатиятулин был известен в КХЛ, как король игры от обороны.
– Мы верим и знаем, что именно атакующий хоккей приносит результат. Это традиционный челябинский стиль, который приводил нашу команду к победам.
И я не соглашусь, что Гатиятулин играет хорошо только от обороны. Потому что в прошлом сезоне мы уже в атакующий хоккей играли и были одним из лидеров КХЛ по числу заброшенных шайб.
Тем не менее, наблюдая сейчас за играми, я считаю, что наши защитники должны активнее подключаться к нападению. А форварды – действовать более агрессивно.
Но это только мои личные впечатления. Я могу их донести до главного тренера, но колхоз мы не устраиваем. Состав и выбор тактики на игру – это прерогатива главного тренера, – сказал генеральный директор «Трактора».
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