Гендиректор «Трактора»: «Не соглашусь, что Гатиятулин играет хорошо только от обороны. Колхоз не устраиваем, но защитники должны активнее подключаться»

ответил на вопрос о стиле хоккея главного тренера «Трактора» .

– Гатиятулин старается привить «Трактору» атакующую модель, причем в вашем клубе разработана целая концепция, чтобы этого достичь. Но соответствует ли он сам этой модели? Потому что ранее Гатиятулин был известен в , как король игры от обороны.

– Мы верим и знаем, что именно атакующий хоккей приносит результат. Это традиционный челябинский стиль, который приводил нашу команду к победам.

И я не соглашусь, что Гатиятулин играет хорошо только от обороны. Потому что в прошлом сезоне мы уже в атакующий хоккей играли и были одним из лидеров КХЛ по числу заброшенных шайб.

Тем не менее, наблюдая сейчас за играми, я считаю, что наши защитники должны активнее подключаться к нападению. А форварды – действовать более агрессивно.

Но это только мои личные впечатления. Я могу их донести до главного тренера, но колхоз мы не устраиваем. Состав и выбор тактики на игру – это прерогатива главного тренера, – сказал генеральный директор .