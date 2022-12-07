Епанчинцев о победе над «Адмиралом»: «Понравилось качество игры «Амура». Хочется, чтобы большинство работало в таких важных матчах»
Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Адмиралом» со счетом 3:2 в овертайме.
– Игра понравилась с нашей стороны, само качество игры. Да, где-то реализация была не на нашей стороне, но хорошо сыграл вратарь соперника.
Тем не менее, верили благодаря нашим болельщикам, которые гнали нас вперед. Перевели игру в овертайм и нашли момент для важного гола. Победили. Готовимся к завтрашней игре.
– Такая игра, качели. То мы, то госты выходили вперед. За счет чего удалось спасти матч?
– По счету было неудачно, а по игре я остался доволен. Сила воли, характер проявили. Нашли ключик к победе.
– По поводу большинства. Столько возможностей. Что с этим делать?
– Сами знаем. Не только страдаем мы. Повторю, что у нас наработать на тренировке нет возможности. Но ребята стараются, где-то что-то не получается.
Но в каких-то моментах есть то белое пятно, за которое можно держаться. Были хорошие моменты, пустые ворота были, здорово сыграл вратарь соперника. Хочется, чтобы в таких важных играх большинство работало, тогда намного легче, – сказал главный тренер «Амура».
Комментарии