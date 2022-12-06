Бурмистрова исключили из командного чата «Ак Барса». Форвард отписался от клуба в соцсети (Артур Хайруллин)
Александра Бурмистрова исключили из командного чата «Ак Барса».
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«По моей информации, нападающего Александра Бурмистрова, который до сих пор на контракте в «Ак Барсе», исключили из командного чата.
Именно после этого игрок отписался от «Ак Барса» в запрещенной соцсети», – написал Хайруллин.
31-летний форвард в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ провел 26 матчей и набрал 3 (1+2) очка. С 19 ноября он не выходил на лед.
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