Вадим Мороз: «Будет круто сыграть против Радулова. Я за ним с детства следил, играл за него на приставке»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Вадим Мороз Хоккей

Вадим Мороз рассказал о желании сыграть против «Ак Барса» и Александра Радулова.

«Сложно выделить хоккеиста, против которого было тяжелее всего играть. Все игроки лиги – большие мастера, все хотят побеждать.

Хотелось бы встретиться с «Ак Барсом»: сильная команда, много звезд. Радулов тот же, за которым я еще с детства следил, играл за него на приставке.

И за его команду выигрывал, и его побеждал, а теперь мы в одной лиге. Будет круто сыграть против него вживую (улыбается).

Молодым парням, которые мечтают пробиться в клуб КХЛ, я бы посоветовал много работать, не останавливаться и, конечно, внимательно слушать тренера. У вас обязательно все получится», – сказал нападающий минского «Динамо».

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