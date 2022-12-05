Вадим Мороз: «Будет круто сыграть против Радулова. Я за ним с детства следил, играл за него на приставке»
Вадим Мороз рассказал о желании сыграть против «Ак Барса» и Александра Радулова.
«Сложно выделить хоккеиста, против которого было тяжелее всего играть. Все игроки лиги – большие мастера, все хотят побеждать.
Хотелось бы встретиться с «Ак Барсом»: сильная команда, много звезд. Радулов тот же, за которым я еще с детства следил, играл за него на приставке.
И за его команду выигрывал, и его побеждал, а теперь мы в одной лиге. Будет круто сыграть против него вживую (улыбается).
Молодым парням, которые мечтают пробиться в клуб КХЛ, я бы посоветовал много работать, не останавливаться и, конечно, внимательно слушать тренера. У вас обязательно все получится», – сказал нападающий минского «Динамо».
Комментарии