Вайсфельд о «Тракторе»: «Не вижу света в конце туннеля. Надо кардинально что-то менять, косметические меры вряд ли приведут к результату»

поделился мнением об игре на фоне пяти поражений подряд.

– Конечно, ситуация странная. Состав у «Трактора» хороший, главный тренер опытный, но игра не идет.

В клубе решили поменять помощников в тренерском штабе, но я не могу припомнить, чтобы такая мера когда-либо приводила к положительному результату и улучшению игры. Даже не знаю, как «Трактор» будет вылезать из этой ситуации. Откровенно говоря, пока не вижу света в конце туннеля.

– Кажется, что команда попала в большую психологическую яму.

– Это естественно, когда команда проигрывает. Но причины поражений на самом деле непонятны.

Ясно, что уехали иностранцы, но состав все равно квалифицированный – опытные, дорогостоящие игроки. Есть проблемы с вратарями, однако неплохо играет. А когда ты не понимаешь причины, то, конечно, начинаешь нервничать.

– Может ли «Трактор» каким-то образом изменить ситуацию?

– Мне кажется, там надо кардинально что-то менять. Косметические меры вряд ли приведут к результату. Конкуренты ведь тоже запах крови почувствовали.

«Амур» был далеко, но уже обошел «Трактор» в таблице. «Барыс» тоже видит, что можно цепляться. Чтобы обеспечить себе попадание плей-офф, «Трактору» надо будет смотреть и за конкурентами.

– Кардинальные меры – это отставка главного тренера ?

– На отставки я всегда смотрю следующим образом. Если в руководстве клуба уверены в том, что проблема в тренере, тогда надо его менять.

Во-вторых, должен быть кандидат, который значительно лучше. Делать замену ради замены – это имитация бурной деятельности, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .