«Миннесота», вероятно, обменяет защитника Дамбу. Его кэпхит – 6 млн долларов

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Мэтт Дамба может покинуть «Миннесоту».

Хоккеиста, скорее всего, обменяют в другую команду до дедлайна в НХЛ, сообщает The Athletic.

Дамба набрал 7 (2+5) очков в 24 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

У 28-летнего защитника остался один год действия контракта с кэпхитом 6 миллионов долларов. В нем есть ограничение на обмен – стоп-лист из 10 команд.

7-й номер драфта НХЛ-2012 выступает за «Уайлд» с 2013 года. В 543 матчах в лиге на его счету 229 (77+152) очков при полезности «плюс 32» и 341 минуте штрафа.

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