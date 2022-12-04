Федоров о матче с «Сочи»: «Проигрывали 1:2, но смогли перестроиться, перешли на 3 звена. Ребята почувствовали ритм и добились победы»

Сергей Федоров прокомментировал победу в матче против «Сочи» (4:2).

«Это была четвертая игра через день, две из них провели на выезде. С точки зрения психологии это была важная игра, молодые получили опыт.

Проигрывали 1:2, но смогли перестроиться, перешли на три звена. Ребята почувствовали ритм и добились победы.

Отдохнем и будем лучше. Там и больные подтянутся, так что впереди хорошие перспективы», – сказал главный тренер ЦСКА.