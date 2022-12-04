«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей
«Ак Барс» обыграл «Динамо» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это четвертая победа команды в пяти последних играх.
На данный момент «Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Востока, набрав 42 очка в 38 играх.
В следующем матче, 6 декабря, команда сыграет с «Барысом».
Напомним, в пятницу «Ак Барс» объявил об уходе Олега Знарка с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности был назначен Юрий Бабенко. Сегодня стало известно, что в тренерский штаб вошел Зинэтула Билялетдинов.
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