«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей

«Ак Барс» обыграл (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это четвертая победа команды в пяти последних играх.

На данный момент «Ак Барс» занимает седьмое место в таблице Востока, набрав 42 очка в 38 играх.

В следующем матче, 6 декабря, команда сыграет с «Барысом».

Напомним, в пятницу «Ак Барс» объявил об уходе Олега Знарка с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности был назначен . Сегодня стало известно, что в тренерский штаб вошел .

Билялетдинов вошел в тренерский штаб «Ак Барса»: «Легенда снова в деле!»