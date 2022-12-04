Кравец о 5:1 с «Трактором»: «Отыграли очень уверенно, но нельзя сказать, что мы порвали эту команду»

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Михаил Кравец высказался после матча против «Трактора» (5:1).

«Отыграли очень уверенно и победили, но в действительности нельзя сказать, что мы порвали эту команду со счетом 5:1. Такой был напряженный первый период, начало второго.

И я рад, что именно задел на победу осуществило четвертое звено. Никита Михайлов отобрал шайбу, отдал – забили. Даже на скамейке почувствовали дух победителей, ребята воспряли, начали лучше работать. Затем заработали удаление, забили голы.

Арсений Грицюк сыграл лучший матч, на мой взгляд», – сказал главный тренер «Авангарда».

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