Барбашев о «Сент-Луисе» после 2:6 от «Питтсбурга»: «Возвращаемся к тому, что было в начале сезона. Пропускаем по 3 гола за период в каждой игре»
Иван Барбашев сказал, что «Сент-Луис» играет так, как во время серии из 8 поражений.
После 3 побед на старте регулярного чемпионата НХЛ «блюзмены» проиграли 8 матчей подряд. Затем последовала серия из 7 побед подряд. После ее завершения – 5 поражений в 6 матчах.
«Похоже, мы возвращаемся к тому, что было в начале сезона. Просто играем недостаточно хорошо.
Пропускаем по 3 гола за период почти в каждой игре. Сейчас именно так и получается.
Мы должны что-то придумать, чтобы стать лучше», – сказал Барбашев после матча с «Питтсбургом» (2:6).
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