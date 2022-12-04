Барбашев о «Сент-Луисе» после 2:6 от «Питтсбурга»: «Возвращаемся к тому, что было в начале сезона. Пропускаем по 3 гола за период в каждой игре»

сказал, что играет так, как во время серии из 8 поражений.

После 3 побед на старте регулярного чемпионата НХЛ «блюзмены» проиграли 8 матчей подряд. Затем последовала серия из 7 побед подряд. После ее завершения – 5 поражений в 6 матчах.

«Похоже, мы возвращаемся к тому, что было в начале сезона. Просто играем недостаточно хорошо.

Пропускаем по 3 гола за период почти в каждой игре. Сейчас именно так и получается.

Мы должны что-то придумать, чтобы стать лучше», – сказал Барбашев после матча с (2:6).