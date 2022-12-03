41-летний Губин стал самым возрастным игроком в истории ВХЛ

Олег Губин стал самым возрастным игроком в истории ВХЛ.

Нападающий сыграл в матче регулярного чемпионата против «Горняка» (1:3).

Пятерка самых старших игроков, выходивших на лед в играх ВХЛ, выглядит следующим образом:

41 год, 7 месяцев и 23 дня – («Химик», 2022/2023);

41 год, 5 месяцев, 17 дней – Василий Турковский («Кристалл», 2015/2016);

41 год, 4 месяца и 4 дня – Виталий Казарин («Южный Урал», 2012/2013);

41 год, 4 месяца, 10 дней – («Ариада-Акпарс», 2010/2011);

41 год, 3 месяца, 3 дня – Владимир Иванцов («Дизель», 2011/2012).

Губин набрал 11 (7+4) очков в 26 матчах нынешнего сезона при среднем игровом времени 15:59.