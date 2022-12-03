Знарок не подавал в отставку с поста главного тренера «Ак Барса». Его уволило руководство клуба («Матч ТВ»)

не подавал в отставку с поста главного тренера «Ак Барса», его уволил клуб.

Официально было объявлено об уходе специалиста по собственному желанию.

Как утверждает , Знарок не хотел уходить с должности, поэтому не говорил об отставке в пятницу на пресс‑конференции после игры с «Локомотивом» (3:2).

Также он не попрощался с игроками после матча в раздевалке. Сообщается, что решение об увольнении стало неожиданностью для самого Знарка.

В субботу 59‑летний тренер попрощался с игроками «Ак Барса». Он останется в Казани еще на несколько дней, пока будет оформляться разрыв соглашения с клубом.

Знарок возглавил «Ак Барс» в июле текущего года. В нынешнем сезоне казанцы под его руководством набрали 38 очков в 36 матчах и занимают 7-е место в таблице Восточной конференции .

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