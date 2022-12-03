Форвард «Детройта» Бертуцци выбыл на 6 недель после операции на руке. Это его 2-я травма в сезоне
Форвард «Детройта» Тайлер Бертуцци выбыл на 6 недель после операции на левой руке.
Нападающий получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало».
Ранее в текущем сезоне он уже пропустил месяц из-за перелома правой руки. В 9 матчах сезона в активе Бертуцци 4 (1+3) очка.
В прошлом сезоне Тайлер провел 68 матчей установил свои личные рекорды по голам (30), передачам (32) и очкам (62) за сезон.
«Эта травма очень похожа на предыдущую. Очень жаль его.
Это большая потеря для нашего топ-6, но нам уже приходилось играть без него, и мы добивались некоторых успехов», – сказал главный тренер «Детройта» Дерек Лалонд.
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