Форвард «Детройта» Бертуцци выбыл на 6 недель после операции на руке. Это его 2-я травма в сезоне

Форвард «Детройта» выбыл на 6 недель после операции на левой руке.

Нападающий получил травму в матче регулярного чемпионата с «Баффало».

Ранее в текущем сезоне он уже пропустил месяц из-за перелома правой руки. В 9 матчах сезона в активе Бертуцци 4 (1+3) очка.

В прошлом сезоне Тайлер провел 68 матчей установил свои личные рекорды по голам (30), передачам (32) и очкам (62) за сезон.

«Эта травма очень похожа на предыдущую. Очень жаль его.

Это большая потеря для нашего топ-6, но нам уже приходилось играть без него, и мы добивались некоторых успехов», – сказал главный тренер Дерек Лалонд.