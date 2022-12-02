Сушко о переходе в «Динамо»: «Клуб проявил большую заинтересованность, Кудашов лично звонил»

прокомментировал свой переход в .

23-летний игрок в прошлом сезоне выступал за фарм-клуб «Филадельфии» в АХЛ.

– Насколько мы знаем, ты лично настоял на том, чтобы минчане передали права на тебя в московское «Динамо». Почему принял такое решение?

– Нельзя сказать, что настоял, это была моя большая просьба. И я очень благодарен руководству минского «Динамо», всем людям, которые его курируют, что они пошли мне навстречу и отпустили.

Мне на самом деле очень хотелось перейти в московский клуб, потому что «Динамо» проявило большую заинтересованность ко мне, Алексей Николаевич Кудашов лично звонил. Я решил, что это будет хорошей возможностью доказать свою состоятельность где-то, кроме Минска. Большое спасибо, что отпустили.

– То есть на твое решение повлиял пристальный интерес со стороны «Динамо»? Как это все происходило?

– В мае я попросил своего агента рассмотреть варианты в . «Динамо» сразу вышло на меня, позвонили несколько раз. Я понял, что это очень хорошая возможность для продолжения моей карьеры.

– В Минске ты мог играть в клубе, которым руководит твой отец. Это обстоятельство тебя не удерживало?

– Думаю, это наоборот стало бы дополнительным давлением и на меня, и на отца. Я посчитал, что переход в Москву будет более правильным развитием событий. Папа поначалу был против моего перехода в «Динамо», но мне удалось его убедить, и он меня в итоге поддержал, – сказал нападающий «Динамо».