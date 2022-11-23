Аскаров отразил 30 бросков «Манитобы» из 31 и выиграл 7-й матч из последних 8 в сезоне АХЛ

отразил 30 бросков из 31 в матче с «Манитобой».

20-летний вратарь одержал победу в игре регулярного чемпионата против «Мус» (5:1).

В 10 матчах текущего сезона за фарм у Аскарова 7 побед и 3 поражения (2 из них – в двух первых матчах, всего 90,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,71).

Форвард «Эдмиралс» Егор Афанасьев сегодня остался без очков. В сезоне у него 8 (5+3) баллов в 15 играх при полезности «+5».