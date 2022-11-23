Аскаров отразил 30 бросков «Манитобы» из 31 и выиграл 7-й матч из последних 8 в сезоне АХЛ
Ярослав Аскаров отразил 30 бросков из 31 в матче с «Манитобой».
20-летний вратарь «Милуоки» одержал победу в игре регулярного чемпионата АХЛ против «Мус» (5:1).
В 10 матчах текущего сезона за фарм «Нэшвилла» у Аскарова 7 побед и 3 поражения (2 из них – в двух первых матчах, всего 90,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,71).
Форвард «Эдмиралс» Егор Афанасьев сегодня остался без очков. В сезоне у него 8 (5+3) баллов в 15 играх при полезности «+5».
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