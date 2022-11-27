Афанасьев набрал 2+1 в матче с «Рокфордом» и стал 1-й звездой. Аскаров одержал 8-ю победу в 11 играх за фарм «Нэшвилла»

набрал 2+1 в матче с «Рокфордом» и стал 1-й звездой.

21-летний нападающий прервал серию из 4 матчей без очков и помог команде обыграть «Рокфорд» (5:3) в регулярном чемпионате .

В сезоне у него стало 11 (7+4) очков в 17 играх за фарм-клуб .

Ворота «Эдмиралс» в сегодняшнем матче защищал . Он одержал 8-ю победу в 11 матчах (при этом начав сезон с 2 поражений) при 90,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,73.