Афанасьев набрал 2+1 в матче с «Рокфордом» и стал 1-й звездой. Аскаров одержал 8-ю победу в 11 играх за фарм «Нэшвилла»

Теги Нэшвилл НХЛ АХЛ Рокфорд Милуоки Ярослав Аскаров Егор Афанасьев Хоккей

Егор Афанасьев набрал 2+1 в матче с «Рокфордом» и стал 1-й звездой.

21-летний нападающий «Милуоки» прервал серию из 4 матчей без очков и помог команде обыграть «Рокфорд» (5:3) в регулярном чемпионате АХЛ

В сезоне у него стало 11 (7+4) очков в 17 играх за фарм-клуб «Нэшвилла»

Ворота «Эдмиралс» в сегодняшнем матче защищал Ярослав Аскаров. Он одержал 8-ю победу в 11 матчах (при этом начав сезон с 2 поражений) при 90,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,73. 

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