«Сейчас я отстой». Вратарь «Калгари» Маркстрем о выходе из ворот, после которого Слафковски забил на 13-й секунде

Вратарь Маркстрем критически высказался о своей игре после матча с .

«Флэймс» уступили «Канадиенс» (1:2), шведский голкипер отразил 17 бросков из 19.

«Монреаль» открыл счет уже на 13-й секунде, когда отличился 1-й номер драфта-2022 (4+2 в 18 играх сезона).

в этом эпизоде попытался сыграть на выходе, но неудачно.

«Прямо сейчас я просто отстой. Все видели, что там произошло. Это было очень так себе.

Ребята проделали отличную работу. А я должен быть лучше. Сейчас я лажаю, поэтому должен активизироваться. Мы играем в хороший хоккей, но не можем начинать игры так, как сегодня», – сказал Маркстрем.