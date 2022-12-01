Гущин забил гол и отдал 2 передачи в матче АХЛ. У форварда системы «Сан-Хосе» 8 (5+3) очков в 18 играх

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Игрок системы «Сан-Хосе» Даниил Гущин стал первой звездой матча АХЛ.

Нападающий «Сан-Хосе Барракуда» забил гол и отдал две голевые передачи в игре против «Айова Уайлд» (3:5).

Российский хоккеист был признан первой звездой этого матча. Второй звездой стал защитник «Уайлд» Джо Хиккетс, третьей – форвард Джозеф Крамаросса. 

В текущем сезоне АХЛ Гущин провел 18 матчей и набрал 8 (5+3) очков при показателе полезности «-3». 

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