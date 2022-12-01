Гущин забил гол и отдал 2 передачи в матче АХЛ. У форварда системы «Сан-Хосе» 8 (5+3) очков в 18 играх

Игрок системы «Сан-Хосе» Даниил Гущин стал первой звездой матча АХЛ.

Нападающий забил гол и отдал две голевые передачи в игре против (3:5).

Российский хоккеист был признан первой звездой этого матча. Второй звездой стал защитник «Уайлд» Джо Хиккетс, третьей – форвард Джозеф Крамаросса.

В текущем сезоне АХЛ Гущин провел 18 матчей и набрал 8 (5+3) очков при показателе полезности «-3».