Тренер «Куньлуня» Айэленд после 1:6 от «Металлурга»: «Есть команды, у которых большой бюджет, глубокий состав. Против них сложно играть»

Грег Айэленд высказался после поражения от со счетом 1:6.

«Бывает сложно приходить на пресс-конференцию после того, как проигрываешь 1:6, но счет таков. Несмотря на то, что я считаю, он не должен быть таким, но все голы были засчитаны.

Первый период провели хорошо, во втором потерялись, сбавили и допустили много ошибок, в этом причина поражения. В каких-то моментах нам стоит действовать чуть проще, стараться играть все 60 минут.

Есть такие команды, у которых большой бюджет, глубокий состав – против них всегда сложно играть. С ними нужно действовать компактно, вся пятёрка игроков должны грамотно взаимодействовать, но у нас не всегда это получается, что приводит к таким поражениям.

В то же время есть позитивные сдвиги – у нас получаются какие-то моменты, над которыми работаем: быстрее проходим среднюю зону, больше играем с шайбой в зоне команды. Это получается, и нас это радует.

Скорость – важный фактор в команде, который может изменить многое. В каких-то моментах нам ее не хватает, когда мы играем против быстрых команд, но и в этом отношении есть подвижки», – сказал главный тренер .