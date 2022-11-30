Андрей Скабелка: «Трактор» хотел плести кружева, комбинации, но мы немного поменяли оборону, достаточно надежно сыграли»

прокомментировал победу в матче против (4:1).

«Помог нам достаточно быстрый гол. Команда была заряжена, хороший настрой был, а быстрый гол помог раскрепоститься. Мы достаточно быстро двигались, хорошо возвращались в оборону.

Где-то после пропущенного гола, не то что курьезного, но допущенного из-за ошибки, мы сбавили. «Трактор» перевел игру в нашу зону, но ребята молодцы, справились. В третьем периоде вернули себе контроль, сыграли достаточно надежно. Ребятам спасибо за победу, идем дальше.

Успешная реализация большинства привела нас к победе? Конечно, можно и так сказать. Это очень важный компонент игры, особенно, наверное, для нашей команды. В равных составах мы забиваем не так много, как хотелось бы. Реализация большинства дает солидное преимущество и такой, знаете ли, путь к победе.

Команда играет так, как позволяет соперник. Мы достаточно надежно сыграли в обороне, было хорошее движение, неплохой переход из обороны в атаку. Матч был тяжелым, просто мы в обороне сыграли лучше, чем в прошлой игре. «Трактор» хотел плести кружева, комбинации, но мы немного поменяли оборону», – сказал главный тренер .