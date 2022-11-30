Гендиректор «Югры» заявил, что у Лекомцева не самый большой оклад в ВХЛ: «У некоторых конкурентов зарплаты вдвое выше, чем у нас»

Генменеджер «Югры» заявил, что Иван Лекомцев не является самым дорогим игроком .

Ранее сообщалось, что зарплата 37-летнего хоккеиста составляет 800 тысяч рублей в месяц.

– Что с защитником Иваном Лекомцевым, фигура которого вызвала ажиотаж в интернете в связи с тем, что он якобы самый высокооплачиваемый игрок ВХЛ?

– Во-первых, нам приятно, что игроку «Югры» отдают пальму первенства в списке самых высокооплачиваемых, но эта информация и по цифрам, и по местам – некорректная. У некоторых наших конкурентов зарплаты выше, чем в «Югре», в некоторых случаях – в два раза.

Во-вторых, в этом сезоне провел лишь три матча, потом был помещен в долгосрочный список травмированных. В послужном списке Лекомцева – шесть сезонов в «Югре», он был лидером и капитаном команды на протяжении последних трех сезонов, с ним мы завоевывали Кубок Петрова, выиграли прошлый регулярный чемпионат.

Если бы не выполняла условия контракта, то ажиотаж прессы был бы объясним. Но у нас профессиональный клуб, мы четко придерживаемся всех своих обязательств. Поэтому у «Югры» и сложилась определенная репутация, что в частности помогает нам работать на трансферном рынке. Желаем Ивану скорейшего выздоровления, – сказал Сергей Гусев.