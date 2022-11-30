Михеев и Кузьменко набрали по «минус 3» в матче против «Вашингтона», Петтерссон – «минус 5»

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Илья Михеев и Андрей Кузьменко набрали по «минус 3» в матче с «Вашингтоном».

Российские форварды «Кэнакс» сегодня остались без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (1:5). 

Кузьменко (15:48, 3:31 – в большинстве) прервал свою результативную серию из 5 игр. Сегодня у него 1 бросок и 1 перехват. 

Михеев (14:42, 0:48 – в большинстве, 0:15 – в меньшинстве) нанес 1 бросок в створ. 

Отметим, что худший показатель полезности у канадского клуба в этом матче зафиксирован у форварда Элиаса Петтерссона («минус 5»). 

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