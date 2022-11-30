Михеев и Кузьменко набрали по «минус 3» в матче против «Вашингтона», Петтерссон – «минус 5»

и набрали по «минус 3» в матче с .

Российские форварды «Кэнакс» сегодня остались без очков в матче регулярного чемпионата с «Кэпиталс» (1:5).

Кузьменко (15:48, 3:31 – в большинстве) прервал свою результативную серию из 5 игр. Сегодня у него 1 бросок и 1 перехват.

Михеев (14:42, 0:48 – в большинстве, 0:15 – в меньшинстве) нанес 1 бросок в створ.

Отметим, что худший показатель полезности у канадского клуба в этом матче зафиксирован у форварда («минус 5»).